CALCIOMERCATO GENOA TOKOZ - Il Genoa guarda in Turchia alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Oltre all'attaccante esterno Gumus del Galatasaray, ai rossoblu è stato di recente accostato il nome di Dorukhan Tokoz, 22enne centrocampista difensivo già nel giro della Nazionale di Gunes, che milita attualmente nel Besiktas.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo procuratore: "Sono voci che non posso smentire perché c'è stato un colloquio non ufficiale tra le parti per palesare l'interesse e parlare di numeri - ha dichiarato Necdetai nostri microfoni - Sei milioni di euro per cederlo? Il Besiktas lo valuta di più. Siamo aperti al trasferimento in: ci sono diversi club europei interessati a Tokoz, tra cui alcuni italiani".