Calciomercato Juventus, tris d'assi per de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Dopo l'affare de Jong, il Barcellona continua a pressare l'Ajax per condurre in porto un'altra operazione importante: l'acquisto di de Ligt.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Valutato non meno di 70 milioni di euro e seguito anche da, il difensore olandese preferirebbe continuare a giocare insieme a de Jong. Forte di questo gradimento, il club catalano, secondo 'Radio Catalunya', sta studiando la possibilità di mandare in prestito alcuni gioielli del club in Olanda. Oltre a Todibo, all'Ajax potrebbero finire anche Juan, Oriole Riqui