CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA SOLSKJAER / E' di oggi la notizia del rinnovo triennale fino al 2022 di Ole Gunnar Solskjaercon il Manchester United. Premiato quindi il buon lavoro svolto fin qui dall'allenatore norvegese, subentrato lo scorso dicembre dopo l'esonero di Mourinho. La permanenza di Solskjaer avrà inevitabilmente anche delle ripercusssioni sul mercato ed in partciolare sul futuro di Paul Pogba.

Il centrocampista francese spicca da tanto tempo sull'agenda di Paratici in vista di un suo ritorno alla, senza dimenticare il corteggiamento anche del connazionale Zidane per il

La conferma di Solskjaer e il feeling instaurato con il tecnico potrebbe indurre però Pogba a restare all''Old Trafford', come ipotizzato di recente pure dallo stesso giocatore. Oltre 'Polpo', anche Martial e Rashford sono al centro dei rumors di calciomercato in vista della prossima estate. Il giovane bomber inglese piace alla stessa Juve oltre alle big di Spagna Barcellona e Real, mentre sull'ex punta del Monaco in passato c'erano state le attenzioni soprattutto dell'Inter. Ma con Solskjaer confermato in panchina, il rinnovo del contratto dei due attaccanti diventa un'opzione sempre più concreta.

