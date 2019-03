CALCIOMERCATO SERIE B SERIE A MUTTI TONALI / Dalla lotta per la vetta della classifica di Serie B tra Palermo e Brescia ai tanti talenti in giro per la cadetteria. Bortolo Mutti, ex tecnico del Livorno ha parlato di questo e tanto altro ai microfoni di 'SerieBnews.com'.

Particolarmente interessante il passaggio sui giovane che potrebbero fare il salto nelle prossime finestre di: "è il prototipo perfetto. Credo che anchedel Cosenza possa essere collocato in una buona prospettiva di A. " CLICCA QUI per leggere l'intervista completa.