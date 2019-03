JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Nuove visite per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus ha varcato intorno alle 10 questa mattina i cancelli della Continassa, dove oggi si sottoporrà ad un nuovo consulto con i responsabili medici bianconeri dopo l'infortunio di lieve entità al flessore della coscia destra rimediato in Portogallo-Serbia.

Nelle prossime ore sono attese quindi degli aggiornamenti sulle condizioni di 'CR7', che ieri sera è rientrato a Torino dopo gli impegni in Nazionale e il breve blitz a Barcellona per affari legati agli sponsor. Ronaldo - che salterà le gare con Empoli, Cagliari e forse anche- punta a tornare disponibile per la sfida dei quarti di Champions League ad Amsterdam contro l', in programma il 10 aprile.