JUVENTUS DOUGLAS COSTA CITY / Resta in bilico il futuro di Douglas Costa alla Juventus, con il brasiliano che potrebbe essere sacrificato sul mercato per poi dare l'assalto a Federico Chiesa.

Per il nazionale verdeoro, ai box per infortunio e protagonista di una stagione finora deludente in bianconero, potrebbe scatenarsi un duello tra i due club di Manchester. Oltre allo, infatti, Douglas come scrive 'Tuttosport' resterebbe nei desideri di Guardiola per il suo, con il tecnico spagnolo che lo rivorrebbe alle sue dipendenze dopo la fruttuosa esperienza al Bayern Monaco. La Juve, in caso di cessione, vorrebbe ricavare almeno 50 milioni di euro dall'addio del brasiliano.