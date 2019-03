Calciomercato, corsa a tre in Serie A per Lovren

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI ROMA LOVREN / Con l'esplosione di Joe Gomez e Joel Matip ed alcuni problemi fisici che lo hanno limitato, gli spazi per Dejan Lovren al Liverpool si sono ridotti drasticamente ed il club inglese sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte la prossima estate, così come lo stesso calciatore, titolare della Croazia vice-campione del mondo, comincia a guardarsi attorno.

Una possibile, grande occasione che alletta anche i grandi club di Serie A che secondo quanto rimbalza dall'Inghilterra starebbero monitorando la situazione. Lo riferisce il 'Daily Mirror' secondo cui il Milan sarebbe sulle tracce del croato classe '89, ma non solo. Anche Napoli e Roma sono in corsa secondo il tabloid inglese, soprattutto in caso di addio dei rispettivi perni centrali, Koulibaly e Manolas. In scadenza nel 2021, Lovren è costato al Liverpool circa 25 milioni di euro nel 2014.

