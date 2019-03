CALCIOMERCATO ICARDI INTER KEAN JUVENTUS / Questo campionato di Serie A, finora, è stato segnato dai bomber che non ti aspetti, oltre al fenomeno Cristiano Ronaldo. Fabio Quagliarella e Krzysztof Piatek, rispettivamente centravanti di Sampdoria e Genoa e poi Milan, insieme a CR7 sono i migliori striker del campionato offuscando i grandi nomi delle big come ad esempio Mauro Icardi ed Edin Dzeko. Il primo, al centro di mille voci di calciomercato dopo il caso della fascia di capitano, è pronto a rientrare fra i convocati in vista della sfida dell'Inter contro la Lazio di Simone Inzaghi e Ciro Immobile, in una sfida decisiva per la corsa verso la Champions League.

Negli ultimi giorni inoltre, si è accentuata la possibilità che, a prendere il posto dell'argentino in caso di addio alla maglia nerazzurra, possa essere proprio Dzeko, in scadenza nel 2020 con la Roma. Occhio però alla concorrenza proveniente da Inghilterra e Germania. Un altro nome più volte accostato all'Inter è quello di Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il colombiano sta vivendo la miglior stagione della sua carriera e si prepara al definitivo salto di qualità. Anche in questo però, da monitorare l'interesse del Newcastle di Rafa Benitez. Resta però da ricordare che Icardi, nonostante la telenovela di queste settimane, ha ancora più di due anni di contratto con l'Inter e, all'inizio del prossimo mecato estivo, una clausola da 110 milioni di euro valida per l'estero. Da Icardi a Kean, passando per Dzeko, Belotti, Cutrone e Mertens: le ultime sui bomber di A al centro del mercato.

Calciomercato Juventus, il punto su Kean e Dybala

Moise Kean è di certo il giocatore del momento per il panorama calcistico italiano.

Calciomercato Serie A, Belotti, Cutrone e Mertens: dove andranno a fine stagione?

Il classe 2000, dopo la doppietta all'Udinese e la buona prestazione nella rimonta con l'Atletico Madrid, si è preso anche la Nazionale italiana di Roberto. Con gli azzurri, il giovanissimo centravanti ha messo a segno due reti nelle due partite valide per la qualificazione all'Europeo itinerante del 2020. In ottica mercato, sarà braccio di ferro fra Raiola, agente di Kean, e la Juventus che non vorrebbe perdere la stella azzurra . L'originario di Vercelli è in scadenza di contratto nel 2020 e farebbe gola a molti club, italiani e non. Pauloinvece, è stato più volte accostato all'Inter. La Joya non ha di certo vissuto la sua miglior stagione e, l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ha limitato il raggio di gioco e il minutaggio dell'attaccante ex Palermo. Su Dybala, da non trascurare anche l'interesse del Liverpool di Jurgen Klopp , che però al momento sembra defilato dalla corsa per questioni economiche.

In casa Napoli sembra lontano il rinnovo di Dries Mertens con la maglia azzurra. Ciro, come viene chiamato in maniera affettuosa dai suoi tifosi, in questa stagione non ha particolarmente brillato e, nella prossima sessione di mercato, un'offerta importante dalla Cina potrebbe convincerlo a dire addio alla città partenopea. Situazione differente invece per Andrea Belotti, in assoluto rilancio in questo campionato di A. Il Gallo, dopo una stagione opaca, si sta riprendendo tutta la stima e la fama del grande bomber che, nella stagione 2016/2017, realizzò 26 reti in campionato conditi da 6 assist. Il suo futuro sembra legato a Torino ed al Torino. Patrick Cutrone invece, dall'arrivo al Milan di Piatek ha visto ridimensionato il suo ruolo, diventato sempre più di livello nel momento buio di Gonzalo Higuain. Il giocatore è però molto legato alla piazza rossonera e resta difficile ipotizzare un addio al termine della stagione. In caso comunque di una possibile partenza, le richieste saranno soprattutto legate al minutaggio del classe '98, apparso un po' fuori giri nella sfida della Nazionale italiana Under21 contro la Croazia.

