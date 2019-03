DIRETTA FIORENTINA TORINO - La Fiorentina ed il Torino si affrontano in una sfida valida per la decima giornata di ritorno di Serie A. I viola di Pioli hanno ancora poco da chiedere a questo campionato: l'obiettivo è tornare a vincere dopo aver raccolto due soli punti nelle ultime quattro partite. I granata di Mazzarri, invece, sono chiamati a rialzarsi dopo il ko interno contro il Bologna che ha complicato la corsa ad un posto in Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 78**, Napoli 60, Inter 53, Milan 51**, Atalanta 48**, Roma 47, Lazio* e Sampdoria** 45, Torino 44, Fiorentina 37, Parma 33**, Genoa 33**, Cagliari** 33, Sassuolo 32, Spal 26, Udinese 28, Empoli 25**, Bologna 24, Frosinone 17, Chievo** 11.

*Una partita in meno

** Una partita in più

