Calciomercato, Real Madrid: 500 milioni per gli acquisti. Ecco i nomi

CALCIOMERCATO REAL MADRID / Il BayernMonaco, che poche settimane fa aveva annunciato un budget molto corposo per avviare un profondo restyling in estate, con l'acquisto del difensore Lucas Hernandez per 80 milioni di euro ha già fatto capire che la prossima sarà un'estate veramente rovente. Perché proprio come i bavaresi, tanti altri grandi club si preparano a vivere un calciomercato destinato ad esplodere a suon di grandi colpi.

E tra tutti spicca sicuramente il, che con il ritorno in panchina di Zinedinesta pianificando una rivoluzione nella rosa e avrebbe stanziato un budget faraonico per gli acquisti richiesti dal tecnico.

Lo riferisce il francese 'L'Equipe' secondo cui il Real sarebbe pronto a spendere qualcosa come 500 milioni di euro per mettere a disposizione dell'allenatore i rinforzi da lui indicati come necessari per tornare subito ai vertici. Tre i nomi cerchiati in rosso in cima alla lista della spesa: Kylian Mbappé, Eden Hazard e Paul Pogba.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui