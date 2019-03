CALCIOMERCATO JUVENTUS BARELLA INTER / La Juventus all'assalto della linea verde italiana. Chiesa, Zaniolo e Tonali restano obiettivi sensibili del club bianconero sul mercato, con la 'Vecchia Signora' pronta a battagliare con le altre big di Serie A ed estere per i tre talenti azzurri.

Discorso diverso invece per Nicolò: come scrive 'Tuttosport' si sarebbe infatti raffreddata la pista che porta al centrocampista del Cagliari.

Il Ds Paratici riterrebbe eccessiva la valutazione - di almeno 50 milioni di euro - del patron sardo Giulini per il gioiello classe '97, che ad oggi non rientrerebbe quindi nei piani di mercato dei campioni d'Italia. Per Barella resterebbe calda l'ipotesi Inter, mentre il Napoli e le società inglesi (Arsenal in testa) si sarebbero fermate finora solo ad un semplice sondaggio per il giocatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui