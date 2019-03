Calciomercato Napoli, richiesta shock per Koulibaly! Arrivano rinnovo e... fascia?

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / L'acquisto record piazzato dal BayernMonaco con Lucas Hernandez che arriverà a fine stagione dall'Atletico Madrid per 80 milioni di euro ha due effetti diretti sulla posizione di Kalidou Koulibaly al Napoli. Innanzitutto i vertici partenopei vedono sfilarsi uno dei top club pronti all'assalto per il suo colosso e, contestualmente, contribuisce a far schizzare verso l'alto la valutazione del cartellino del senegalese.

Se fino a pochi giorni fa si parlava di 100 milioni di euro come base d'asta per Koulibaly, oggi secondo 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza azzurra chiede non meno diper trattare. CLICCA QUI per tutte le ultime di mercato.

Non mancano comunque le pretendenti che sarebbero anche disposte a far follie per uno dei migliori centrali in circolazione, ma le parti vanno sempre più verso un comune accordo per la permanenza con tanto di rinnovo del contratto. Secondo la 'Rosea' infatti è in programma a fine stagione un vertice per prolungare di un anno l'attuale accordo in scadenza nel 2023 con un ingaggio raddoppiato, dagli attuali 3 milioni di euro a 6 milioni a stagione. E in caso di addio di Lorenzo Insigne, il cui agente Mino Raiola sta valutando alcune proposte da presentare a De Laurentiis, erediterebbe anche la fascia di capitano.

