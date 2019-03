JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / C'è attesa per il nuovo consulto medico di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventusè rientrato ieri sera a Caselle intorno alle 20.15, dopo una breve sosta nel pomeriggio a Barcellona per alcuni impegni commerciali. 'CR7' sarà stamane alla Continassa e sarà visitato dal responsabile medico del club bianconero Rigo, senza però sottoporsi a nuovi esami: la visita servirà per scandire la scaletta sul recupero dell'ex Real Madrid, che punta ad esserci il 10 aprile nell'andata dei quarti di Champions League con l'Ajax.

Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Ronaldo e la stessa Juventus sono fiduciosi su un recupero in vista del match di Amsterdam, dopo il problema muscolare di lieve entità al flessore della coscia destra accusato dal giocatore nel match tra Portogallo e Serbia di lunedì. Il cinque volte Pallone d'Oro salterà sicuramente Empoli e Cagliari, mentre un piccolo spiraglio resta per la sfida del 6 aprile con il Milan a quattro giorni dal primo round di coppa con l'Ajax. Ronaldo continuerà alla Continassa le terapie per recuperare il più velocemente possibile, con l'obiettivo di ritornare già entro la prossima settimana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui