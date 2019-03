CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / 12 gol e 2 assist in 30 presenze stagionali. Andrea Belotti sta tornando, anche in fase realizzativa oltre che nel consueto contributo in termini di gioco e manovra. E con l'obiettivo di tornare quanto prima pure in Nazionale, il 'Gallo' del Torino in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' torna a parlare del suo futuro.

"Dove immagino il mio futuro? Lo immagino qui perché sono quattro anni che mi trovo benissimo a Torino - esordisce Belotti -. Sono in una grande piazza, in una grande società, con dei compagni fantastici. E io ho sempre pensato che Torino sia una città bellissima. Se devo dire un posto dove immagino il mio futuro dico sicuramente Torino". Anche perché il peso dell'eredità del Grande Torino si fa sentire ed è motivo di orgoglio: "Il Filadelfia oggi è tutto rifatto, tutto ricostruito. Però una cosa ti collega ai tempi passati, ti fa immaginare sul prato Mazzola e Loik, Ossola, Gabetto e tutti gli altri. Quel pezzo di curva dove i tifosi usciti dalla guerra vedevano, in piedi, giocare la squadra più forte del tempo. E forse la più forte di sempre. Ogni volta che entro in campo, mi giro verso quella curva. E penso al Grande Torino e ai suoi campioni".

