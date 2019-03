Calciomercato Inter, svolta Icardi: giorno decisivo. E 'grazie' a Lautaro vede il campo

CALCIOMERCATO INTER ICARDI LAUTARO MARTINEZ / Primi sorrisi e primi gol in allenamento ieri per Mauro Icardi che è tornato a lavorare in gruppo dopo oltre 40 giorni dall'auto-esclusione post rimozione della fascia di capitano. Procede step dopo step quindi il piano di ritorno alla normalità all'interno dell'Inter con l'argentino che oggi passerà da un altro snodo fondamentale. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', con il rientro del tecnico Luciano Spalletti (ieri assente per la laurea del figlio) e di tutti i nazionali, in giornata 'Maurito' parlerà alla squadra cercando di mettere la parola fine alla telenovela e di voltare pagina.

Lautaro Martinez, che in assenza di Icardi si è fatto trovare subito prontissimo, è tornato dagli impegni con la nazionale argentina con un affaticamento muscolare che sarà valutato dallo staff medico interista prima dell'allenamento per capire se saranno necessari approfondimenti strumentali. La sua presenza contro la Lazio in ogni caso è in dubbio e se per Mauro Icardi era ormai molto probabile la convocazione, non si può escludere magari anche un impiego (difficile dal primo minuto) già nella sfida di domenica sera.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Icardi

Tutto sembra incanalarsi verso una pace, o almeno una tregua per arrivare insieme all'obiettivo stagionale. E poi? La permanenza di Icardi resta comunque in bilico. Da parte della società resiste la convinzione di formulare la propria offerta di rinnovo all'ex capitano, ma non alle cifre richieste dal suo entourage. Dovessero però farsi concrete le proposte circolate e per il momento non pervenute in maniera diretta alla società, l'Inter non si farebbe trovare impreparata visto che sta già lavorando ai piani alternativi. Dalle ipotesi Dzeko e Zapata, spalle ideali di Lautaro Martinez con l'innesto anche di un altro elemento, alla possibilità di uno scambio con Paulo Dybala della Juventus, mentre all'estero restano vivi i nomi di Lukaku, Jovic, Rodrigo e non solo.

