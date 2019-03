CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO KEAN / La Juventus sorride per l'exploit di Moise Kean (anche) in Nazionale che è già storia.

Il gioiello su cui la società ed in particolare il Ds Fabiopuntano forte sta brillando confermando le sensazioni positive di chi da anni lo segue passo dopo passo e contestualmente i discorsi sul suo futuro, con un contratto in scadenza nel 2020 e le attenzioni di altri club sempre crescenti, entrano nel vivo. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Come scrive oggi il quotidiano 'La Stampa' infatti si avvicina il vertice decisivo per il rinnovo del contratto di Kean con l'agente Mino Raiola pronto a dare il via libera all'accordo, ma fissando alcuni paletti fondamentali: dalla richiesta economica (2 milioni a stagione fino al 2024) all'aspetto tecnico soprattutto. Il manager vuole maggiori garanzie sull'impiego del giocatore in un momento decisivo della sua carriera e anche se dalle parti filtra ottimismo, i sondaggi da parte di altri club non mancheranno e fino alle firme tutto rimarrà in bilico. Anche perché, riferisce 'Tuttosport', l'ipotesi di inserimento di Kean nella trattativa con l'Ajax per Matthijs deLigt resta valida, a meno che Psg o soprattutto Barcellona non piazzino l'affondo decisivo anticipando i bianconeri. Meno praticabile la pista che porta al Milan, mentre già un anno fa la dirigenza juventina rifiutò l'offerta del Monaco che metteva sul piatto 20 milioni di euro, ma senza diritto di riacquisto in favore della 'Vecchia Signora'.

