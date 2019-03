CALCIOMERCATO INTER ANDERSEN SAMPDORIA / C'è anche Joachim Andersen nella lista degli obiettivi di Beppe Marotta e dell'Inter.

Il difensore della, messosi in mostra in questa stagione a suon di ottime prestazioni, ha commentato così le voci di mercato sul presunto interesse dei nerazzurri e non solo: "Fa parte del calcio, io penso solo a giocare. Le voci mi fanno piacere, è bello sapere di essere accostato a queste grandi società, ma non posso parlarne. - ha dichiarato il classe 1996 al portale 'bt.dk' - Io continuerò a fare del mio meglio, poi se dovesse succedere qualcosa dovrò prendere una posizione".