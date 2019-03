INTER ICARDI / Anche oggi Mauro Icardi si è allenato insieme al resto del gruppo, duettando con Perisic nella partitella di fine seduta.

L'ex capitano dell', in attesa di un possibile ritorno in campo e nella lista dei convocati di Spalletti ad iniziare dal prossimo match contro la Lazio, recapita un nuovo 'segnale' ai tifosi interisti da Instagram. L'attaccante argentino ha postato la foto di una sua esultanza in cui mostra la maglia numero 9: forse un ulteriore indizio su un Icardi pronto a tornare protagonista con la casacca nerazzurra…