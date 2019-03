San Paolo, UFFICIALE: c'è la firma, riecco Pato

SAN PAOLO PATO UFFICIALE / Alexandre Pato riparte dal Brasile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante extorna in patria e firma un contratto fino al 2022 con ilcome ufficializzato in serata dal club paulista. Per Pato si tratta di un ritorno viste le due stagioni con il 'Tricolor' tra il 2014 e il 2015. Il classe '89 era svincolato da maggio dopo l'esperienza in Cina e la rescissione con il Tianjin Tianhai.