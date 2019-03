Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 29a giornata

FANTACALCIO SERIE A 29A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A con la 29esima giornata. Si parte subito con Chievo-Cagliari al venerdì, non una buona notizia per il Fantacalcio. Tutti i fantallenatori, alle prese con nuovi importanti infortuni come quello di CristianoRonaldo o de Vrij, dovranno consegnare la formazione fin da subito. Poi il sabato sarà la volta della Juventus che ospiterà l'Empoli e del Milan impegnato sul campo della Sampdoria. La domenica si apre con Parma-Atalanta (ore 12.30) ma gli occhi saranno puntati soprattutto su Roma-Napoli(15.00) e Inter-Lazio (ore 20.30). Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 29a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 29a giornata

ChievoVerona-Cagliari venerdì ore 20.30

⚡Hot: Giaccherini e Barella le stelle del match. Ok Meggiorini

⛔Not: Pisacane non ci convince

⚽Sorpresa: Thereau pronto ad estrarre dal cilindro il gol dell'ex

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Rossettini, Cesar, Barba; Depaoli, Dioussè, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Thereau. Allenatore: Maran.

Udinese-Genoa sabato ore 15.00

⚡Hot: De Paul può lanciare Tudor. Kouamé in trasferta si esalta.

⛔Not: Zukanovic non sta brillando

⚽Sorpresa: Arriva l'inserimento giusto di Lerager?

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Tudor

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Kouamé, Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Juventus-Empoli sabato ore 18.00

⚡Hot: Kean è l'uomo del momento: assolutamente imprescindibile. Ok Emre Can

⛔Not: Difficile consigliare un giocatore empolese

⚽Sorpresa: Rugani quando gioca, solitamente segna anche

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Kean. Allenatore: Allegri

Empoli (3-4-1-2): Dragowski, Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

Sampdoria-Milan sabato ore 20.30

⚡Hot: Quagliarella e Piatek bomber con vista Champions. Linetty e Bakayoko, centrocampisti d'assalto

⛔Not: Rodriguez potrebbe soffrire

⚽Sorpresa: Colley troverà lo stacco giusto?

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynki, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Ekdal; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Parma-Atalanta domenica ore 12.30

⚡Hot: Gervinho e Gomez ali al veleno.

Masiello è in ripresa.⛔Not: Djimsiti potrebbe beccarsi un cartellino⚽Sorpresa: Sepe riuscirà a far bene anche contro i ragazzi di Gasperini?Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Machin; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’AversaGollini; Mancini, Masiello, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.



Fiorentina-Torino domenica ore 15.00

⚡Hot: Veretout non vi deluderà! Simeone e Belotti possono finalmente sorprendervi

⛔Not: Meite non è più quello di inizio stagione, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Stanco? Non cascateci, a Muriel potrebbero bastare pochi minuti

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Simeone, Gerson, Muriel. Allenatore: Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Moretti, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Belotti, Iago. Allenatore: Mazzarri.



Frosinone-Spal domenica ore 15.00

⚡Hot: Petagna ci lascia sempre lo zampino! Ciano lotterà fino alla fine! Ok Chibasah e Kurtic

⛔Not: Fares, dopo il gol non esaltatevi troppo!

⚽Sorpresa: Paloschi dalla panchina può finalmente lasciare il segno

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Gori, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

SPAL (3-5-2): Viviano; Felipe, Regini, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.



Roma-Napoli domenica ore 15.00

⚡Hot: Milik ha sempre il piede caldo! Perotti-Ruiz per il rilancio!

⛔Not: Fazio rischia una bocciatura pesante

⚽Sorpresa: Finalmente Verdi! Per un finale a tutto gas!

Roma (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Perotti, Nzonzi, Cristante, El Shaarawy; Schick, Dzeko. Allenatore: Ranieri.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Verdi; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.



Bologna-Sassuolo domenica ore 18.00

⚡Hot: Orsolini è l'uomo-fanta in più di Sinisa! Si a Dijks, Duncan e Boga

⛔Not: Turno di riposo per Locatelli

⚽Sorpresa: Sensi può ancora tirare il conoglio dal cilindro

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano; Sansone, Orsolini, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi



Inter-Napoli domenica ore 20.30

⚡Hot: fiducia ad Immobile, il gol dell'ex di Keita ci stuzzica parecchio! Handanovic sempre TOP!

⛔Not: Lulic può rispettare un turno di riposo

⚽Sorpresa: Acerbi può stupire... anche in area avversaria

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini, Vecino; Politano, Keita, Perisic. Allenatore: Spalletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Parolo; Lulic; Immobile, Luis Alberto. Allenatore: Inzaghi

