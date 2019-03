PESCARA INFORTUNIO MELEGONI / Brutta tegola per il Pescara per il finale di campionato e la corsa alla promozione in Serie A.

Stagione finita per Filippo, che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nel match della Nazionale Under 20 contro la Svizzera. Il giovane difensore, in prestito ai 'Delfini' dall', verrà sottoposto nelle prossime ore ad intervento chirurgico: per lui stop di almeno 5 mesi.