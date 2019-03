JUVENTUS INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO / Bisognerà aspettare la giornata di domani per avere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è atteso alla Continassa nella giornata di domani, probabilmente in mattinata, per sottoporsi ad ulteriori controlli. In casa bianconera filtra comunque ottimismo circa il suo recupero per il match di andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.

