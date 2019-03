JUVENTUS CHIELLINI / Giornata speciale per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus ha tagliato il prestigiosissimo traguardo delle 500 presenze in bianconero nel match contro l'Atletico Madrid, con la maglia indossata nella notte della 'remuntada' ai danni degli spagnoli che da oggi sarà esposta al 'J Museum' insieme agli altri campioni pluricentenari della 'Vecchia Signora'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Chiellini è il quinto assoluto tra i giocatori più presenti della storia juventina dietro Furino, Scirea, Buffon e il primatista. "Sono state 500 presenze nelle quali ho vissuto tantissime emozioni e avuto l'onore di giocare con grandissimi campioni. Ho tagliato il traguardo in una serata speciale per tutti noi - ha detto Chiellini al canale tematico della Juve - Adesso sono passate due settimane, abbiamo fatto sedimentare quello che è successo e siamo pronti per questi ultimi due mesi".