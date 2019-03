p>CALCIOMERCATO INTER MODRIC / Dopo averlo sognato nella passata finestra estiva di calciomercato, lnon ha mollato la presa su Luka: secondo quanto riportato da 'Don Balon', il centrocampista croato delnon ha ancora deciso se continuerà la sua carriera in Spagna. A 33 anni, il Pallone d'oro vorrebbe affrontare nuove sfide: come riportato dal portale spagnolo, la squadra nerazzurra rimane la sua meta preferita. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

L'assist vincente all'Inter potrebbe arrivare inaspettatamente dalla Juventus. Per sostituire Modric, Zidane avrebbe chiesto a Florentino Perez di puntare in estate su Miralem Pjanic: il centrocampista bianconero è considerato il sostituto perfetto per prendere in mano il centrocampo dei 'Blancos'. La Juve valuta il suo regista 80 milioni di euro ed è disposta a considerare offerte per buttarsi poi con decisione su Pogba.

