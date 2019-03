p>CALCIOMERCATO HERNANDEZ ATLETICO MADRID / Una lettera d'addio pubblicata sul sito dell'dopo l'ufficialità del suo passaggio alper la cifra record di 80 milioni di euro: così Lucas Hernandez, terzino destro francese diventato quest'oggi il difensore più pagato di sempre, ha voluto salutare i 'Colchoneros' dopo 11 anni condivisi tra settore giovanile e prima squadra. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le parole di Hernandez riportate dal sito ufficiale dell'Atletico Madrid: ''Questa è la decisione più difficile e importante che ho dovuto prendere nella mia carriera sportiva. L'Atlético significa molto per me, perché è qui che sono cresciuto come giocatore e come persona e sono diventato il professionista che sono. È stato difficile per me dire di no all'Atlético, ma ho deciso di intraprendere una nuova sfida al Bayern Monaco. Voglio ringraziare tutto l'Atlético, i dirigenti, gli allenatori, i compagni di squadra e i tifosi, per questi 12 anni incredibili e indimenticabili in cui ho fatto parte del club. L'Atlético sarà sempre nel mio cuore".

