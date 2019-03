p>CALCIOMERCATO BRASILE PATO / Alexanderrimane uno dei misteri più grandi del calcio: arrivato alnella finestra invernale di mercato del 2008, l'attaccante brasiliano ha mostrato solo in parte le proprie qualità a causa di numerosi infortuni fisici accusati durante la sua carriera che hanno contraddistinto il rendimento non solo in maglia rossonera. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dopo l'esperienza in Serie A Pato ha girovagato nel mondo: prima il ritorno in Brasile, poi la breve parentesi al Chelsea fino ad arrivare in Spagna e in Cina. Ora il 'Papero' è pronto a ripartire ancora una volta dalla sua patria. Dopo essersi liberato dal Tianjin Quanjian, secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Jorge Nicola, Pato sarà per la seconda volta un giocatore del San Paolo. Nonostante l'offerta superiore del Palmeiras, l'ex Milan ha detto sì alla sua ex squadra con l'annuncio che potrebbe già arrivare nelle prossime ore.

