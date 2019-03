CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / La notizia del giorno in ottica calciomercato è l'ufficialità dell'acquisto di Lucas Hernandez da parte del Bayern Monaco: 80 milioni di euro il costo dell'operazione per prelevare il francese dall'Atletico Madrid. Hernandez è il secondo acquisto della società tedesca che in estate rivoluzionerà la rosa: i bavaresi hanno, infatti, già perfezionato l'acquisto di un altro difensore, Pavard.

Un doppio colpo che fa tirare un sospiro di sollievo al: già perché nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento del Bayern percon una possibile offerta da 110 milioni di euro. Con gli 80 milioni spesi per Hernandez e l'acquisto di Pavard già perfezionato, i tedeschi hanno in pratica già completato il nuovo reparto arretrato e difficilmente spenderanno cifre importanti per un altro difensore. Ultime notizie di calciomercato: clicca qui

Pericolo tedesco scampato ma per il senegalese l'interessamenti non si limitano al Bayern Monaco: dalla Spagna alla Premier League, tutte le grandi d'Europa guardano con attenzione a Koulibaly e al suo possibile addio al Napoli.

