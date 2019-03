CALCIOMERCATO TOP 15 DIFENSORI HERNANDEZ / Oggi il Bayern Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Lucas Hernandez, terzino francese che in estate lascerà l'Atletico Madrid del Cholo Simeone: un'operazione record da 80 milioni di euro che incorona il campione del mondo come il difensore più pagato di sempre. Secondo quanto riportato dal sito 'transfermarkt', l'operazione che si è conclusa tra il club tedesco e quello spagnolo supera di 1,2 milioni quella conclusa nel 2017 tra Liverpool e Southampton per Van Dijk. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Presenti nella top 15 di sempre diversi difensori ammirati anche nel nostro campionato, come Bonucci, Thiago Silva, Thuram, Cancelo e Mustafi.

Presente più volte in classifica inevitabilmente ildi Pepprotagonista assoluta nelle ultime sessioni di mercato. Ecco la classifica:

1 Lucas 80 Bayern Atlético 2019

2 Van Dijk 78,8 Liverpool Southampton 2017

3 Laporte 65 Man. City Athletic 2018

4 Mendy 57,5 Man. City Mónaco 2017

5 Stones 55,6 Man. City Everton 2016

6 Walker 52,7 Man. City Tottenham 2017

7 Militao 50 R. Madrid Oporto 2019

8 David Luiz 49,5 PSG Chelsea 2014

9 Ferdinand 46 Man. United Leeds 2002

10 Otamendi 44,6 Man. City Valencia 2015

11 Bonucci 42 Milán Juventus 2017

12 Thiago Silva 42 PSG Milán 2012

13 Thuram 41,5 Juventus Parma 2001

14 Mustafi 41 Arsenal Valencia 2016

15 Cancelo 40,4 Juventus Valencia 2018

