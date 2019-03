JUVENTUS KEAN / Moise Kean ha risposto in maniera dura alle recenti dichiarazioni del padre. Tramite una storia su Instagram, l'attaccante della Juventus, protagonista anche in Nazionale con due reti in due partite, ha scritto: "Trattori??? Non so di cosa parli. Se sono l'uomo che sono oggi è soltamente grazie a mia madre con questo ho detto tutto.

E non dimenticate mai chi vi dà da mangiare quando avete il cibo in pancia".

Biorou Jean Kean in un intervento a 'Radio 1' aveva raccontato, tra le altre cose: "Io e la madre di Kean siamo separati e lei, in passato, voleva portarlo in Inghilterra. Dissi alla Juve che lo avrei fatto restare ma volevo, in cambio, due trattori che non ho mai ricevuto nonostante mi fu detto che non ci fossero problemi".

