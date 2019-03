CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Hirving Lozano, esterno messicano del PSV, è uno dei profili seguiti con particolare attenzione dalla dirigenza del Napoli in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Strapparlo non sarà facile, vista anche la forte concorrenza di altri top club europei che da tempo monitorano l'evoluzione di Lozano: su tutti il

Intervistato in esclusiva da 'Gonfialarete.com', Marco Garcés, ds del Pachuca che ha venduto il giocatore al PSV nell’estate del 2017, ha rivelato un importante retroscena di mercato: ''Non so cosa possa esserci di preciso nel futuro di Hirving, dovrà decidere con il suo procuratore e anche con la sua famiglia che so essere sempre molto influente nelle sue scelte, in cui ha sempre grande voce in capitolo. Quale sarà la sua prossima squadra? Quello che posso dirvi sul Manchester United è che so per certo che lo tengono in grande considerazione, ma non da oggi. Conoscono il calciatore già da molti anni, non solo da quando gioca al PSV, e sanno benissimo da sempre che livelli potrà raggiungere".

