INTER SKRINIAR ICARDI / I prossimi giorni e le prossime sedute di allenamento saranno importanti per capire come l'intero gruppo dell', completato dal rientro di tutti i nazionali, accoglierà Mauro, tornato ad allenarsi con i compagni dopo 40 giorni di assenza.

In attesa di capire se il centravanti argentino sarà a disposizione di Spalletti per la partita contro la Lazio in programma domenica sera a San Siro, Milan Srkiniar ha commentato ai microfoni di 'sport.sk' la telenovela che ha tenuto banco in casa nerazzurro nelle ultime settimane. Ecco le sue parole: "Dovresti chiedere a Icardi come è andata. Certo, noi, come giocatori, non abbiamo alcun problema con lui, e nemmeno lui con noi. Spetta a lui chiudere questa intera situazione”.

