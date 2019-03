CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Protagonista di una buona stagione con la maglia del Watford e accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni, Gerard Deulofeu è stato intervistato da 'Esports Cope'. "Mi sono dovuto adattare perché vengo da squadre importanti come Barcellona, Svigilia e Milan e nessuna aveva un gioco così diretto come il Watford.

La Premier è attacco e difesa, non ci sono pause.Nono so cosa succederà in futuro. Al momento il Watford non è un Top club, potrebbe diventarlo, però un giocatore come me pensa sempre in grande. Ritorno in Liga? Non lo so, scegliero il meglio per me. Liga, Premier e Serie A sono campionati molto importanti". Di sicuro, non tornerà al. "Sono tornato molte volte e non ha mai funzionato. Devo andare per la mia strada, non tornerò".