JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Nessuna visita di controllo, soltanto un appuntamento di affari: Cristiano Ronaldo a Barcellona quest'oggi non ha niente a che fare con l'infortunio rimediato in Nazionale e che sta tenendo in apprensione tutto il mondo Juventus. CR7 è andato in Spagna per affari ed stasera farà rientro in Italia.

Già domani il portoghese sarà visitato dallo staff medico dei bianconeri poi si deciderà il da farsi: probabile che domani non ci sia alcun esame diagnostico che invece potranno essere fatti nei prossimi giorni. Soltanto allora si capirà quanto tempo effettivamente Cristiano Ronaldo sarà fuori causa e se potrà prendere parte alla gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro l'. Ad oggi serpeggia l'ottimismo dopo i primi esami che hanno evidenziato per Ronaldo una lesione di "apparente modesta entità".