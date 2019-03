CALCIOMERCATO BARCELLONA RASHFORD / Marcus Rashford obiettivo del Barcellona per la prossima stagione: l'attaccante inglese potrebbe lasciare il Manchester United e trasferirsi in blaugrana considerato il contratto in scadenza nel 2020.

Dalla Spagna - riferisce il 'Mirror' - sarebbe pronti 100 milioni di euro ma l'ostacoo più grande è rappresentato dalla stessa volontà dal calciatore: il giovane attaccante, infatti, non avrebbe intenzione di lasciare i 'Red Devils' proprio ora che con l'arrivo di Solskjaer ha trovato continuità di rendimento. Inoltre, lo stesso manager norvegese - nel caso dovesse arrivare la nomina anche per la prossima stagione - non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del 21enne. Tutte le ultime di calciomercato: CLICCA QUI

Rashford in passato è stato accostato anche alla Juventus ma il suo futuro, soprattutto ora che sta trovando maggior spazio, sembrerebbe essere ancora allo United.

