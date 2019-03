CALCIOMERCATO ROMA LILLE MOLINA CAMPOS / Dopo l'addio di Monchi, la Roma è alla ricerca di un nuovo ds. Calciomercato.it ha svelato i colloqui della Roma con Petrachi del Torino e con Campos del Lille. Del dirigente portoghese ha parlato a 'Retesport' lo scrittore e giornalista francese Romain Molina, che ha raccontato diversi aneddoti su di lui. Non tutti positivi, anzi.

"Ha un'eccellente reputazione internazionale, ma è un tipo molto conflittuale, deve decidere lui sui tutto - ha spiegato Molina - Non vuole nessun tipo di contestazione e deve mettere le mani sul club con i suoi collaboratori. Se qualcosa va storto, va subito in contrasto con l'allenatore. Chiedete a, ha avuto problemi anche conal. Si è preso i meriti per l'operazionema ho testimonianze dirette del fatto che non lo conosceva. Se la cava comunque bene, ha rapporti con tantissimi procuratori, dal Sudamerica ai Balcani. Non parla tanto con la stampa, ma ha concluso grossi trasferimenti. Il suo nome gira molto grazie all'amicizia cone con, è normale che si parli di lui. Ama costruire la squadra in fretta, come".