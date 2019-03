CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / "Spero di rimanere a Napoli a lungo": queste le parole pronunciate da Allan a 'sportmediaset' sul suo futuro. Il centrocampista brasiliano a gennaio è stato ad un passo dal Psg ma il club parigino non è riuscito a trovare l'intesa con il presidente De Laurentiis.

In estate, dichiarazioni pubbliche a parte, l'assalto potrebbe ripetersi visto che la società transalpina ha bisogno di rinforzare il proprio reparto di metà campo: Allan continua ad essere uno dei nomi più gettonati in casa Psg tanto che sarebbe pronta un'offerta da 100 milioni di euro complessivi (90 di parte fissa più 10 in bonus). Non solo, durante il ritiro della Nazionale brasiliana per le amichevoli contro Panama e Repubblica Ceca Allan avrebbe parlato del suo futuro trasferimento con i possibili futuri compagni di squadra (con) con soprattutto l'exche - riferisce 'UOL Sport - avrebbe provato a strappare il sì del centrocampista.