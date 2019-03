CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Dzeko via dalla Roma in estate? Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il futuro del centravanti bosniaco non è ancora deciso. In questa fase è prematuro dire quello che succederà, ci sono stati dei contatti interlocutori tra il suo entourage e la Roma che per ora non hanno portato a nessuna scelta definitiva.

Il 33enne, legato al club giallorosso fino al, piace sicuramente all'e ha corteggiatori pure in Inghilterra e Germania, dove ha lasciato un grande ricordo vincendo Bundesliga e Premier con Wolfsburg e Manchester City.

CONTRATTO, INGAGGIO E FINE CARRIERA IN PATRIA - Al suo eventuale prossimo club, Dzeko chiederebbe un biennale con opzione per un'altra stagione. Ricordiamo che in questo e nel prossimo - nonché ultimo - anno di contratto con la Roma, il suo stipendio è di 6 milioni netti e non di 4,5 più bonus. Di certo c'è che a fine carriera, tra qualche anno, valuterà concretamente un ritorno in Bosnia dove è un idolo, con la Federazione che potrebbe offrirgli un incarico importante.

