INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP UFFICIALE / Ufficializzato il calendario dell'International Champions Cup 2019. La competizione è ormai il più prestigioso torneo estivo che coinvolge le migliori squadre europee in match in tutto il mondo. Tra le italiane prenderanno parte all'evento Juventus, Milan, Inter e Roma. Bianconeri e nerazzurri saranno impegnati in Asia (Cina e Singapore), mentre giallorossi e rossoneri giocheranno negli Stati Uniti. All'evento parteciperanno anche Manchester United, Atletico Madrid, Tottenham, Benfica, Chivas Guadalajara, Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco.

A dare il via al torneo sarà proprio la Roma, impegnata il 16 luglio contro i messicani dei Chivas a Bridgeview, vicino a Detroit. I giallorossi sfideranno poi l'Arsenal a Charlotte (20 luglio) e il Benfica a New York, il 24 luglio. Primo avversario dell'Inter sarà invece il Manchester United, il 20 luglio a Singapore, poi duelli contro la Juventus a Nanchino (24 luglio) e il Tottenham a Londra (4 agosto).

Tottenham che sarà avversario della Juventus il 21 luglio a Singapore, mentre il 10 agosto i bianconeri giocheranno a Stoccolma contro l'. Per il Milan invece il primo impegno sarà a Kansas City contro il(23 luglio). Poi sfida al Benfica il 28 luglio (a Foxborough), mentre l'ultimo impegno è in programma a Cardiff il 3 agosto: avversario il Manchester United.

Il calendario completo:

16 luglio Roma-Chivas (Bridgeview)

17 luglio Arsenal-Bayern Monaco (Carson)

20 luglio Manchester Utd-Inter (Singapore); Arsenal-ROMA (Charlotte); Bayern Monaco-Real Madrid (Houston); Benfica-Chivas (Santa Clara)

21 luglio Juventus-Tottenham (Singapore)

23 luglio Real Madrid-Arsenal (Landover); Bayern Monaco-Milan (Kansas City); Chivas-Atletico Madrid (Arlington)

24 luglio Juventus-Inter (Nanchino); Roma-Benfica (Harrison)

25 luglio Tottenham-Manchester Utd (Shanghai)

26 luglio Real Madrid-Atletico Madrid (East Rutherford)

28 luglio Milan-Benfica (Foxborough)

3 agosto Manchester Utd-Milan (Cardiff)

4 agosto Tottenham-Inter (Londra)

10 agosto Atletico Madrid-Juventus (Stoccolma)

