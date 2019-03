JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Novità importanti su Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta 'Mundo Deportivo', che cita 'Rac1', il fuoriclasse della Juventus è in questo momento a Barcellona per effettuare una visita al flessore della coscia destra dove si è infortunato alla mezz'ora della sfida di lunedì scorso tra Portogallo e Serbia valevole per le qualificazioni a Euro2020.

