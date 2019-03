Udinese, il saluto speciale di Nicola a un tifoso

UDINESE NICOLA / Il rapporto tra l'Udinese e l'ormai ex tecnico Davide Nicola si è interrotto con l'esonero di quest'ultimo, rimpiazzato da Igor Tudor.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma prima di lasciare il Friuli, come riportato dal 'Messaggero Veneto', l'allenatore torinese ha accolto la richiesta di Manuel, un tifoso di, in provincia di Udine, che lo aveva invitato a novembre a prendere un caffè nel suo bar. L'incontro tra i due è avvenuto lunedì pomeriggio, con un lungo dialogo che non ha riguardato soltanto il calcio. "L'esonero? Lui ci è rimasto male ma è convinto che l'Udinese si salverà e lo credo anch'io", ha spiegato Manuel.