MILAN GATTUSO KESSIE / Domani Franck Kessie rientrerà in Italia dopo il doppio impegno con la Costa d'Avorio. E proprio in quest'occasione il centrocampista africano avrà modo di confrontarsi direttamente con Rino Gattuso in merito all'episodio che ha caratterizzato (in malo modo) la domenica del derby.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La lite trae l'ivoriano non è per nulla piaciuta al tecnico. I giocatori sono stati obbligati a chiedere scusa davanti alle telecamere subito al termine del match, ma per via dell'impegno con la propria nazionale, Gattuso non ha avuto modo di confrontarsi con Kessie. Domani il giocatore, dopo aver fatto tappa a Casa Milan per firmare la multa che gli è stata assegnata dalla società, avrà dunque un confronto a quattr'occhi con il tecnico.