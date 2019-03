CALCIOMERCATO ROMA CONTE / Il dopo Di Francesco e interregno Ranieri? Antonio Conte. Secondo il 'Corriere della Sera' il presidente della Roma James Pallotta punta deciso su un allenatore top in vista della prossima stagione, nello specifico sull'ex commissario tecnico della Nazionale. ancora a spasso dopo l'addio al Chelsea.

A quanto pare c'è già stato un sondaggio interlocutorio con il tecnico pugliese, che come noto è nel mirino pure dell'per il post-Spalletti e dellaqualora Allegri decidesse di andar via. L'ostacolo principale per arrivare a Conte, che ha un eccellente rapporto con (il ds del Torino tra i favoriti per il dopo Monchi) resta l'ingaggio di circa 12 milioni, che comunque il quasi 50enne sarebbe 'costretto' a ridursi nel caso optasse per il ritorno in Italia.