CALCIOMERCATO LAZIO ADEKANYE / La Lazio guarda a possibili colpi a costo zero per la prossima stagione e tra i nomi più caldi in casa biancoceleste c'è quello di Bobby Adekanye. Ala olandese di origini nigeriane, classe 1999, Adekanye non rinnoverà il proprio contratto con il Liverpool, come da lui stesso confermato. "Mi aspettavo una convocazione in prima squadra, ma ciò non è avvenuto, anche per via di un infortunio.

Per questo non vedo utilità nel restare e rinnovare il mio contratto" ha affermato il giocatore al portale 'Voetbalzone'. Per tutte le altre news di mercato CLICCA QUI

Lo stesso Adekanye ha confermato l'interesse della Lazio: "A Liverpool mi avevano proposto tre anni, ma non vedevo futuro per me lì. Non mi sentivo parte del progetto. La Lazio invece è uno dei club che si è detto interessato a me, ma non ho ancora deciso al 100 %. Ci sono altre società interessate, come il Willem II. Ho ricevuto proposte da Spagna, Italia e Olanda. Nelle prossime settimane deciderò con i miei familiari e il mio agente".

