CALCIOMERCATO LAZIO MONCHI SIVIGLIA LUIS ALBERTO / Torna d'attualità la pista Siviglia per Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio ha iniziato la sua carriera proprio dall'Andalusia ed è stato cercato, in estate, dal club spagnolo, ma il presidente biancoceleste Lotito non ha ceduto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Anche adesso, come riporta il 'Corriere dello Sport', la valutazione del giocatore è superiore aidi euro e non c'è l'intenzione di cederlo. Ma il ritorno dia Siviglia potrebbe cambiare tutto. L'ex ds dellastravede per il fantasista e già nel 2016 aveva provato a prenderlo, senza riuscirci.