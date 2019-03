CALCIOMERCATO INTER MALCOM / "Con Ausilio abbiamo un buon rapporto, ma per adesso non abbiamo avuto alcun contatto con l'Inter". In esclusiva a Calciomercato.it Leomardo Cornacini ha smentito o quantomeno ridimensionato le voci delle ultime ore che danno i nerazzurri nuovamente interessati all'esterno brasiliano ex Bordeaux, che sta continuando a trovare poco spazio nelle file del Barcellona, dove è approdato l'estate scorsa quando sembrava ormai tutto fatto per il suo passaggio alla Roma.

"Rispettiamo molto l'Inter e il suo direttore sportivo - ha aggiunto Cornacini, uno degli agenti del classe '97 (il principale e quello con maggiori 'poteri' è Fernando Garcia, ndr) ai nostri microfoni - però, ripeto: ora non c'è nulla. Malcom è sicuramente un calciatore interessante per qualsiasi club europeo, tuttavia ha un contratto lungo, fino al, coi blaugrana. Si sta adattando bene e siamo convinti che l'anno prossimo farà molto meglio rispetto a questo", ha concluso. Per il futuro di Malcom è senz'altro presto. Nei prossimi mesi se ne saprà di più, l'unica cosa certa è che il Barcellona non lo svenderà visto che per lui, autore di soli 3 gol - il primo peraltro inal 'Meazza' contro la squadra di- ha investito ben 40 milioni di euro.