CALCIOMERCATO DI MARIA SILVA TUCHEL / Dopo l'ennesima debacle in Champions League, in casa Paris Saint-Germain si è parlato di una possibile rivoluzione. Per via dell'uscita anticipata nella corsa al prestigioso trofeo, il club francese potrebbe davvero cambiare tanti volti in estate. E tra i possibili partenti si è parlato anche di Angel Di Maria e Thiago Silva.

Il giocatore argentino è stato in passato accostato soprattutto aed, mentre l'esperto difensore brasiliano agli stessi partenopei (dove ritroverebbe), al(dove ritroverebbe) e alla. Per tutte le altre news di mercato CLICCA QUI

A chiudere però le porte ad un possibile addio sarebbe Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco non sarebbe infatti intenzionato a privarsi dei due giocatori. Nel brasiliano, Tuchel vede un importante uomo spogliatoio e un elemento importante per la difesa, a cui affidare ancora la fascia di capitano. E anche l'argentino viene considerato una pedina preziosa. Lo riporta 'Paris United'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui