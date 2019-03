CALCIOMERCATO MILAN EVERTON GREMIO PAQUETA - Sembra destinata ad infoltirsi la colonia brasiliana del Milan. A gennaio è arrivato dal Flamengo Paqueta, subito titolare indiscusso dell'undici di Gennaro Gattuso.

Per la prossima stagione, i rossoneri sono a caccia di esterni d'attacco e uno dei nomi più caldi è quello diSousa Soares, 23enne calciatore dele deldi. Intercettato da 'Sport Mediaset', il brasiliano ha aperto in maniera decisa alla possibilità di approdare nel club del connazionale Leonardo: "Il Milan è una squadra enorme, vedremo come andrà a finire. Scherzo spesso con Paqueta, se tutto va come deve andare, possiamo diventare compagni di squadra".