INTER INFORTUNIO DE VRIJ / Brutte notizie dalle nazionali per l'Inter che in vista del big match contro la Lazio alla ripresa perde una pedina fondamentale come il centrale Stefan deVrij a causa di un problema riportato durante gli allenamento con la selezione olandese.

Dopo gli accertamenti di rito, ecco la nota ufficiale del club nerazzurro: "Nella mattinata di oggi, Stefan De Vrij è stato sottoposto a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. L'esame ha evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra. Per De Vrij in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno valutate a inizio settimana prossima". Niente sfida alla sua ex squadra, dunque, come all'andata.