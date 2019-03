ICC 2019, il derby d'Italia tra Inter e Juve si giocherà in Cina

ICC 2019 INTER-JUVE DERBY D'ITALIA CINA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED - Si giocherà in Cina, il 24 luglio prossimo, il primo derby d'Italia della prossima stagione, anche se non in competizioni ufficiali.

L'International Champions Cup metterà di frontein Asia, ma non è il solo impegno in programma: i bianconeri giocheranno a Singapore il 21 luglio contro il. Stesso avversario per i nerazzurri, ma il 4 agosto nel nuovo stadio degli 'Spurs' a Londra. Infine, la squadra dise la vedrà contro ila Singapore il 20 luglio.