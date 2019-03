Calciomercato Napoli, rinnovo Ancelotti: ulteriori dettagli

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI RINNOVO / Ancora conferme sul rinnovo di Carlo Ancelotti col Napoli. L'intenzione diè blindarlo con un lungo contratto: 'Il Mattino', in edicola stamani, sostiene che le parti abbiano già iniziato a trattare, con un incontro agià la settimana scorsa. Sarebbero state gettate le basi per un prolungamento fino al. La volontà di entrambe le parti pare davvero chiara e dovrebbe portare ad un annuncio in breve tempo.